Раис Татарстана вручил госнаграды многодетным матерям

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды многодетным матерям в новом здании театра им. Г. Камала накануне Международного женского дня.

Медалью ордена «Родительская слава» наградили маму шестерых детей – троих сыновей и троих дочерей – Альфию Вафину, которая приехала из Балтасинского района Татарстана. Ее старшему сыну сегодня исполнилось 33 года, рассказала она «Татар-информу», а младшей дочери – 17. Супруг Вафиной Радис Вафин погиб в 2023 году в зоне СВО.

Семь многодетных матерей удостоены медалью «Ана даны – Материнская Слава». Это Наталья Дунаева, которая работает старшей медсестрой в Кайбицком доме-интернате для престарелых и инвалидов» и растит пятерых детей; лаборант Апастовского молочного комбината и мама пятерых детей Гулия Зантемирова; дворник казанского общежития КНИТУ-КАИ Ирина Ляпустина (у нее шесть детей). Медаль также получили мама пятерых детей и главный бухгалтер лицей № 2 им. академика К.А. Валиева из Мамадыша Миляуша Мубаракшина, медсестра Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром Диляра Нурмеева, у которой пять детей; лаборант Актанышской средней общеобразовательной школы № 2 Илиза Тимирова, она мама пятерых детей; уборщица в Юхмачинской средней общеобразовательной школе в Алькеевском районе Светлана Удальцова, мама семерых детей.