Раис Татарстана в Казанском Кремле наградил выдающихся ученых Татарстана

Государственные награды и премии Республики Татарстан в области науки и техники вручил сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов выдающимся ученым. Церемония награждения прошла накануне Дня российской науки.

«Приближается День российской науки. Этот праздник объединяет огромное сообщество научных сотрудников, преподавателей, инженеров и всех, кто посвятил жизнь исследовательской деятельности. В Татарстане, который является одним из ведущих научно-технологических центров страны, этот день имеет особое значение», – сказал Минниханов.

Он отметил, что в республике в области науки и техники работают достойные государственные деятели и ученые. В последние годы научно-образовательный комплекс демонстрирует положительную динамику. По ряду важнейших параметров удалось совершить ощутимый рывок.

«Объем финансирования науки за последние пять лет увеличился в три раза. Рекордной отметки достигла численность занятых научными исследованиями и разработками. Очевидно, что эти результаты были достигнуты во многом благодаря поддержке наших инициатив Президентом России Владимиром Путиным, Правительством и Министерством науки и высшего образования страны», – подчеркнул татарстанский лидер.

По его словам, татарстанские университеты и Казанский научный центр Российской академии наук системно расширяют свое присутствие в рамках важнейших стратегических программ развития отечественной системы высшего образования и науки. Среди них национальные проекты «Молодежь и дети», «Эффективная и конкурентная экономика», «Приоритет 2030», федеральный проект «Передовые инженерные школы» и другие.

«Отрадно, что в прошлом году научно-образовательные учреждения Татарстана планомерно включились в реализацию национальных проектов технологического лидерства. Активно вовлекается в научно-технологическое развитие республики и наша промышленность. При поддержке крупного бизнеса в городах Татарстана продолжается процесс расширения и модернизации университетских кампусов мирового уровня»,– заметил Минниханов.

Особое внимание в республике уделяется совершенствованию существующих и внедрению новых региональных инструментов стимулирования научной деятельности. В их числе многочисленные гранты и стипендиальные проекты, конкурсы и научные премии, программа улучшения жилищных условий молодых ученых.

«Закономерно, что Татарстан уверенно удерживает третью позицию в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов страны», – сказал Раис Татарстана.

На торжественной церемонии собрались лучшие представители научной общественности республики, которые внесли значимый вклад в развитие отечественной науки.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за ваш важный и нужный труд. Уверен, внедрение ваших идей и разработок придаст импульс дальнейшему развитию Татарстана и страны в целом», – подчеркнул Минниханов.

За цикл научных работ «Математические модели и цифровые двойники многофазных течений для повышения эффективности разработки нефтяных месторождений и создания инновационных пористых материалов» госпремиями награждены четыре человека.

«Наш цикл работ был посвящен тому, чтобы компьютер в опытных руках современного исследователя-инженера стал эффективной цифровой лабораторией, в которой можно быстро и точно проектировать фильтрационные процессы практически всех масштабов: от инновационных фильтров для средств индивидуальной защиты до методов повышения нефтеотдачи пластов гигантских месторождений», – сказал руководитель работы, завкафедрой аэрогидромеханики Института математики и механики им. Лобачевского КФУ Константин Поташев.

По его словам, разработка проведена «благодаря профессионализму коллег, каждого члена коллектива, способности доводить новые математические идеи до работоспособной технологии».

«Будем в дальнейшем продолжать развивать научную школу механики, ее преемственность, углублять практически ориентированные наукоемкие исследования и, конечно, трудиться на благо Татарстана», – заключил ученый.

За работу «Интеграция инновационных экологически безопасных биотехнологий в агропромышленный комплекс РТ и их экономическая эффективность» награждены семь человек.

«От имени творческого коллектива хочу выразить глубокую благодарность научной общественности и руководству республики за столь высокую оценку нашего труда. В составе нашего коллектива объединились усилия самых разных исследователей: это микробиологи, биотехнологи, экологи, ученые-агрономы, агрохимики, зоотехники, ветеринары – самые лучшие представители инновационных технологий», – сказала руководитель группы, директор ООО «Научно-производственный институт «Биопрепараты» Римма Ибатуллина.

Также в этот день была награждена группа ученых за работу «Разработка и внедрение технологий очистки попутно добываемой воды с целью выработки пара для добычи сверхвязкой нефти». Орденом «Дуслык» отмечен главный научный сотрудник Института прикладной семиотики Академии наук РТ Джавдет Сулейманов. Несколько ученых удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ».