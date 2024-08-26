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Раис Татарстана удостоен Патриаршего знака храмостроителя
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Архангела Михаила — Патриаршего подворья в деревне Акулинино в Домодедово. После завершения обряда Его Святейшество возглавил в новом освященном храме Божественную литургию.
Во время службы присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Патриарх Кирилл удостоил Рустама Минниханова Патриаршим знаком храмостроителя. Эта церковная награда была вручена Раису Татарстана в знак признательности за содействие в возведении храма Архистратига Михаила, сообщает республиканская митрополия.
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