Раис Татарстана удостоен Патриаршего знака храмостроителя

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Архангела Михаила — Патриаршего подворья в деревне Акулинино в Домодедово. После завершения обряда Его Святейшество возглавил в новом освященном храме Божественную литургию.

Во время службы присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Патриарх Кирилл удостоил Рустама Минниханова Патриаршим знаком храмостроителя. Эта церковная награда была вручена Раису Татарстана в знак признательности за содействие в возведении храма Архистратига Михаила, сообщает республиканская митрополия.