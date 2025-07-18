Раис Татарстана стал наставником на федеральной программе «Время героев»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Героем России Расимом Баксиковым в рамках международного образовательного форума «Летний Кампус Президентской академии».

Сейчас Герой России проходит обучение во втором потоке федеральной программы «Время героев». Он попросил Раиса республики стать его наставником во время обучения в рамках предусмотренной программы наставничества.

Они обсудили вопросы прохождения Баксиковым стажировки в органах государственной и муниципальной власти Татарстана, а также актуальность сохранения и укрепления традиционных ценностей, развития чувства патриотизма у молодежи во время проведения СВО.

Во встрече принял участие ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Программа развития для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Президента Российской Федерации с 1 марта 2024 года.

Целью программы является подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах публичной власти и государственных компаниях. Слушатели обучаются современным методам и технологиям управления, а также командной работе.