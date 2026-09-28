Раис Татарстана сообщил о назначении Лапина вице-премьером РТ

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Подразделение в составе Правительства РТ по вопросам поддержки участников СВО будет создано в Татарстане. Об этом сообщил сегодня Раис республики Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Принято решение о создании отдельной структуры – подразделения в составе Правительства по вопросам поддержки участников СВО – и назначении куратором этого направления Героя России, генерала-полковника Александра Лапина в статусе вице-премьера РТ», – сказал он.

«Безусловно, главная опора бойцов – крепкий тыл. Важно, чтобы каждый из них был твердо уверен, что его судьба под надежной защитой государства», – добавил также Минниханов.