Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных с Пасхой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных с завершением Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова.

«Пасха призывает верующих к духовному преображению, любви и милосердию. Миллионы христиан искренне стараются следовать божественным заветам – хранить свою веру, созидательно трудиться, жить в мире и согласии с окружающими», – сказал Минниханов.



Раис Татарстана также отметил, что этот праздник вселяет в людей надежду на лучшее будущее и это особенно важно в наше непростое время. Кроме того, в Пасхе заложены смыслы и истоки бережно хранимых традиционных духовных ценностей.

«В нашей многонациональной республике, где все религии пользуются равным уважением, Пасха отмечается с большой торжественностью. В значительной мере этому способствует активная деятельность Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви и Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви, принимающих участие во многих значимых проектах», – подчеркнул Минниханов

По его словам, именно благодаря активному развитию межрелигиозного диалога и плодотворному государственно-религиозному взаимодействию Татарстан тесно сотрудничает с Московской Патриархией, активно занимается возрождением комплекса Казанского Богородицкого монастыря, а также проводит общественно-религиозные мероприятия.

«Уверен, что светлая Пасха придаст православным верующим новые силы для свершения добрых дел. Искренне желаю вам и вашим близким мира, счастья, добра и благополучия!», – сказал Раис Татарстана.