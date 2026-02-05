Раис Татарстана провел встречу с гендиректором Российского экспортного центра

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Встреча прошла в Доме Правительства республики. Стороны в том числе обсудили вопросы поддержки республиканских предприятий-экспортеров и продвижения продукции Татарстана на внешние рынки. Минниханов подчеркнул, что экономика республики интегрирована в систему мировых хозяйственных связей.

«По итогам 2025 года общий объем экспорта Татарстана составил $10,56 млрд. Важную роль в достижении данных результатов играют инструменты поддержки Российского экспортного центра. Уверен, расширение направлений нашего взаимодействия и поддержка в реализации совместных проектов будут способствовать дальнейшему успешному сотрудничеству», – отметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вероника Никишина отметила высокий экспортный потенциал республики и уровень развития партнерских связей с зарубежными странами, включая страны исламского мира.

«С учетом этого, Российский экспортный центр открыл представительство в Казани. Это долгожданное событие, к которому мы с вами готовились», – сказала она.

Руководителем казанского представительства назначена Светлана Боброва, ранее работавшая в Гарантийном фонде РТ.

Всего в России работают 17 представительств РЭЦ. Они обеспечивают работу с компаниями в закрепленных регионах, координацию взаимодействия с органами власти и инфраструктурой поддержки бизнеса, а также поддержку экспортно ориентированных компаний и увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта.

В рамках визита в Казань Вероника Никишина также примет участие во Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире», которая проходит с 3 по 5 февраля. Мероприятие объединило представителей 85 центров поддержки экспорта, 50 региональных органов власти из 45 субъектов РФ, а также 102 компании малого и среднего бизнеса. Участники обсуждают итоги работы ЦПЭ за 2025 год и приоритеты национального проекта «Международная кооперация и экспорт».