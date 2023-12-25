Раис Татарстана: Продумаем формы поддержки почтовых работников

В Татарстане прорабатывают формы поддержки системы почтовой службы. Об этом в ходе итоговой встречи с представителями СМИ рассказал Раис РТ Рустам Минниханов, отвечая на вопрос главного редактора татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамиса Латыпова.

«В Татарстане, независимо от того, федеральное это ведомство или региональное, по многим направлениям оказана поддержка: дома для участковых, ветеринарные пункты, отремонтированы дома культуры. А почтовая служба остается самой обделенной в этом плане, в этом году многие почтальоны ушли с работы. Пусть и федеральная структура, не предусмотрена ли поддержка в этой сфере? Почта исполняет и социальную функцию. Также 90% татарских газет и журналов доставляются через почту, поэтому это отражается и на татарской периодической печати», — поинтересовался Рамис Латыпов.

Раис Татарстана отметил, что, пусть и не в больших объемах, но на основе федеральной программы в почтовых отделениях проводится ремонт. В прошлом году были отремонтированы 14 отделений, в этом — 30.

Рустам Минниханов также сказал, что в курсе проблемы с зарплатами почтовых работников.

«Там очень низкая зарплата, и организация труда не на высоком уровне. Это нас очень беспокоит, хоть это и федеральное ведомство. Это в нашей республике. Мы им написали письма. Что можно сделать, продумаем», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ заявил, что отношение к почте должно быть на высоком уровне. «Раньше почта была на уровне специальных служб — почтовые машины ездили с мигалками, их пропускали в первую очередь. Отношение к почте должно быть совсем другим», — резюмировал Минниханов.