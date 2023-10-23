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Раис Татарстана призвал разобраться со снижением земельного налога в 33 районах
33 района Татарстана допустили снижение земельного налога. В сравнении с 2022 годом показатель по республике упал на 9%, или на 530 млн рублей. Разобраться в этой ситуации на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики поручил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Поручаю разобраться и принять необходимые меры», — заявил он.
Руководитель республики отметил, что за девять месяцев 2023 года расходы консолидированного бюджета составили 66,4% от годового плана. Он подчеркнул, что проведение расходов в последние дни года недопустимо.
Напомним, что основным вопросом, поднимавшемся на совещании, стали итоги исполнения консолидированного бюджета Татарстана с января по сентябрь 2023 года, а также задачи, поставленные на текущий год.
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