Раис Татарстана призвал обеспечить ветеранов СВО стабильной работой

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

Трудоустройство ветеранов специальной военной операции является одной из приоритетных задач для республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании, состоявшемся сегодня в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба лидера республики.

По словам руководителя региона, в Татарстане действует кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», ориентированная на поддержку участников и ветеранов СВО. Первая группа слушателей – 46 человек – уже проходит стажировку в органах государственной власти. За каждым участником закреплен наставник из числа министров и руководителей муниципальных администраций.

«Результатом исполнения данной программы должны стать реальные кадровые решения, такие задачи перед наставниками мной поставлены. Отмечу, что в ходе сентябрьских выборов 15 участников программы “Батырлар” уже избрались депутатами муниципальных образований. Всего по республике депутатами по муниципальным выборам было избрано 113 ветеранов СВО», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также отметил роль наставников и работодателей в обеспечении дальнейшего профессионального пути ветеранов. По его словам, предприятиям необходимо активно участвовать в их трудоустройстве и создании условий для стабильного дохода.

«Многие из ветеранов СВО работали на производствах. Эти люди должны найти себя. Очень внимательно к этому надо отнестись. Они должны быть трудоустроены, у них должен быть заработок, их семьи не должны нуждаться. Они должны быть востребованы в обществе – вот главная задача», – добавил Раис Татарстана.