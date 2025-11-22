Раис Татарстана призвал обеспечить ветеранов СВО стабильной работой
Трудоустройство ветеранов специальной военной операции является одной из приоритетных задач для республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании, состоявшемся сегодня в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба лидера республики.
По словам руководителя региона, в Татарстане действует кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», ориентированная на поддержку участников и ветеранов СВО. Первая группа слушателей – 46 человек – уже проходит стажировку в органах государственной власти. За каждым участником закреплен наставник из числа министров и руководителей муниципальных администраций.
«Результатом исполнения данной программы должны стать реальные кадровые решения, такие задачи перед наставниками мной поставлены. Отмечу, что в ходе сентябрьских выборов 15 участников программы “Батырлар” уже избрались депутатами муниципальных образований. Всего по республике депутатами по муниципальным выборам было избрано 113 ветеранов СВО», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Он также отметил роль наставников и работодателей в обеспечении дальнейшего профессионального пути ветеранов. По его словам, предприятиям необходимо активно участвовать в их трудоустройстве и создании условий для стабильного дохода.
«Многие из ветеранов СВО работали на производствах. Эти люди должны найти себя. Очень внимательно к этому надо отнестись. Они должны быть трудоустроены, у них должен быть заработок, их семьи не должны нуждаться. Они должны быть востребованы в обществе – вот главная задача», – добавил Раис Татарстана.