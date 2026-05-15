Раис Татарстана примет участие в Сабантуе в Сухуме

В этом году раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие в пяти сабантуях, стал известно на заседании национального совета «Милли Шура».

«В мире проводится больше четырех тысяч сабантуев, четыреста из них – при поддержке всемирного конгресса татар», – отметил заместитель премьер-министра Татарстана и председатель «Милли Шура» Василь Шайхразиев, зачитывая доклад.

В этом году XVI Всероссийский сельский сабантуй пройдет 26-27 июня. В Омске 18 июля состоится XXVI федеральный сабантуй. Там же в 2028 году планируется провести сельский сабантуй. С участием раиса РТ 3 июля пройдет сабантуй в столице Абхазии, городе Сухуме. Состоятся республиканские сабантуи в Казахстане (25 июля) и Мордовии (4 июля).

В этом году III Международный Иртышский сабантуй пройдет в Сургуте. Также Сабантуи пройдут в Ташкенте и Азербайджане.