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Общество 28 февраля 2025 10:01

Рустам Минниханов прибыл на XIII Сход предпринимателей татарских сел

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на XIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел.

Лидера республики встретили музыкальный ансамбль «Кояш» и танцевальный коллектив «Пассаж». Также ему предложили традиционные татарские угощения и блины.

Сход татарских предпринимателей проходит в 13-й раз. Сегодня в ГРК «Корстон» пройдет выставка-ярмарка татарской продукции и пленарное заседание при участии Раиса Татарстана.

Видео: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Фото: Владимир Васильев / © «Татар-информ»

#Раис Республики Татарстан
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