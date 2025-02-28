Рустам Минниханов прибыл на XIII Сход предпринимателей татарских сел

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на XIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел.

Лидера республики встретили музыкальный ансамбль «Кояш» и танцевальный коллектив «Пассаж». Также ему предложили традиционные татарские угощения и блины.

Сход татарских предпринимателей проходит в 13-й раз. Сегодня в ГРК «Корстон» пройдет выставка-ярмарка татарской продукции и пленарное заседание при участии Раиса Татарстана.

Видео: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Фото: Владимир Васильев / © «Татар-информ»