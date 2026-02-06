Раис Татарстана поздравил с юбилеем Константина Эрнста

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил генерального директора Первого канала Константина Эрнста с юбилеем. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов позвонил Константину Эрнсту. Поздравил с 65-летием», – написала она.

Константин Эрнст – генеральный директор Первого канала, телеведущий, продюсер и режиссер. Родился 6 сентября 1955 года. Возглавляет Первый канал с 1999 года. Под его руководством канал стал одним из крупнейших медиаресурсов России. Инициатор и продюсер ряда популярных телевизионных проектов и сериалов.