news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 февраля 2026 12:39

Раис Татарстана поздравил с юбилеем Константина Эрнста

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил генерального директора Первого канала Константина Эрнста с юбилеем. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов позвонил Константину Эрнсту. Поздравил с 65-летием», – написала она.

Константин Эрнст – генеральный директор Первого канала, телеведущий, продюсер и режиссер. Родился 6 сентября 1955 года. Возглавляет Первый канал с 1999 года. Под его руководством канал стал одним из крупнейших медиаресурсов России. Инициатор и продюсер ряда популярных телевизионных проектов и сериалов.

#Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

5 февраля 2026
В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

5 февраля 2026