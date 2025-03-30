Рустам Минниханов: «Пусть Аллах примет все молитвы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман Татарстана с окончанием месяца Рамадан. Слова поздравления во время праздничной молитвы в мечети Марджани зачитал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Опираясь на наши духовно-нравственные ценности, мы продолжаем добрые дела наших предков, последовательно укрепляем единство мусульманской уммы, развиваем и совершенствуем сотрудничество между национальностями и религиями», — передал Самигуллин слова Раиса.

В России и Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а в ДУМ РТ — Годом героев. В критический для судьбы нашей страны момент мусульмане вместе с представителями других народов и религий поднялись на защиту Родины, говорится в поздравлении.

«Пусть Аллах примет все молитвы, которые мы совершаем в месяц Рамадан, о победе, об исцелении раненых и о духах погибших воинов», — пожелал Раис.

Ряд важных событий последних лет в жизни мусульман Татарстана занесены в историческую летопись республики. С каждым годом Казань становится все более привлекательной для мусульман со всей России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

«В 2026 году наша столица станет культурным центром исламского мира. Достижение этой чести — еще одно доказательство заслуг нашей республики», — напомнил Минниханов.

Духовная жизнь мусульман Татарстана вписывается в ускоренный ритм жизни многонациональной республики. Сегодня верующие собираются на коллективную молитву, устраивают праздничные застолья и проводят время с родными, близкими и друзьями.

«Пусть праздник будет счастливым и откроет нам путь к духовному возрождению. Желаю вам бодрости духа, пусть добрый труд приносит вам удовлетворение, желаю мира, счастья и благополучия», — заключил Раис РТ.