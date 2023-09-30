Раис Татарстана посетил в Челнах стадион технических видов спорта

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов для участия в праздновании Дня машиностроителя прибыл в Набережные Челны. До начала основных событий он осмотрел мотодром — стадион технических видов спорта, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раиса РТ сопровождали министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, мэр Автограда Наиль Магдеев и другие официальные лица.

Это единственный в России мотодром, имеющий трассы для занятий мотоциклетным спортом, большую территорию и развитую инфраструктуру. Объект начал работать в 2020 году.

Стадион предназначен для качественного обучения детей и подростков мотокроссу и проведения соревнований по мотокроссу, в том числе чемпионатов.

На базе стадиона работает мотошкола. Она призвана приобщать детей и подростков к техническим видам спорта и воспитывать будущих инженеров и специалистов.

Воспитанники мотошколы выезжали на сборы и соревнования в Беково, Волжск, Воткинск, Москву, Пензу, Самару, Санкт-Петербург, Тольятти, Ульяновск и Уфу, а также на состязания, организованные на территории Татарстана.

Здесь же открыт мотоклуб, где проводятся занятия по таким направлениям, как детский мотокросс, взрослый мотокросс, женский мотокросс и так далее.

«Его (машиностроительного комплекса — прим. Т-и) развитие, раскрытие мощного научного, технологического потенциала являются безусловным приоритетом», — обращался ранее Президент РФ Владимир Путин к участникам форума промышленного форума «Инженеры будущего 2020».