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Раис Татарстана посетил в Челнах стадион технических видов спорта
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов для участия в праздновании Дня машиностроителя прибыл в Набережные Челны. До начала основных событий он осмотрел мотодром — стадион технических видов спорта, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Раиса РТ сопровождали министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, мэр Автограда Наиль Магдеев и другие официальные лица.
Это единственный в России мотодром, имеющий трассы для занятий мотоциклетным спортом, большую территорию и развитую инфраструктуру. Объект начал работать в 2020 году.
Стадион предназначен для качественного обучения детей и подростков мотокроссу и проведения соревнований по мотокроссу, в том числе чемпионатов.
На базе стадиона работает мотошкола. Она призвана приобщать детей и подростков к техническим видам спорта и воспитывать будущих инженеров и специалистов.
Воспитанники мотошколы выезжали на сборы и соревнования в Беково, Волжск, Воткинск, Москву, Пензу, Самару, Санкт-Петербург, Тольятти, Ульяновск и Уфу, а также на состязания, организованные на территории Татарстана.
Здесь же открыт мотоклуб, где проводятся занятия по таким направлениям, как детский мотокросс, взрослый мотокросс, женский мотокросс и так далее.
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