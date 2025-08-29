news_header_top
Общество 29 августа 2025 16:27

Раис Татарстана посетил общегородской Мавлид в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил общегородской Мавлид ан-аби и поздравил гостей праздника.

Общегородской Мавлид ан-Наби в Казани проходит на территории Старо-Татарской слободы, праздничная сцена установлена у памятника татарскому богослову Ш. Марджани. Мероприятие открыл чтением аятов Корана богослов, председатель жюри в конкурсах по чтению Корана в странах Персидского залива, потомок пророка Мухаммада, член Комиссии по подготовке рукописного Корана в Казани шейх Маъмун ар-Рави.

На празднике также будут разыграны семь сертификатов на приобретение путевок в большой и малый хадж.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

#Раис Республики Татарстан #мавлид ан-наби
