Раис Татарстана поручил провести подготовку к 80-летию Победы

В 2025 году Татарстан вместе со всей страной отметит самый главный праздник – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Победы, которая без преувеличения является нашим главным достоянием и предметом особой гордости. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением Победителей. Всему, что у нас есть сегодня, мы обязаны ветеранам, ковавшим победу на фронте и в тылу. К сожалению, время неумолимо, все меньше остается живых свидетелей Великой Победы. Необходимо окружить особой заботой каждого ветерана», - произнес он.

Рустам Минниханов отметил, что главам муниципальных образований и руководителям органов исполнительной власти следует на самом высоком организационном уровне провести подготовку соответствующих мероприятий.

«Также важно продолжить работу по увековечиванию памяти героев Отечества, в том числе участников СВО и героев трудового подвига»,- заметил он.