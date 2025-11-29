Раис Татарстана поручил провести мероприятия ко Дню матери на достойном уровне

Завтра в республике будет отмечаться один из самых теплых и душевных праздников – День матери. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Материнская любовь – это великая сила, которая дает нам опору в жизни и веру в себя», – отметил Минниханов.

Раис Татарстана подчеркнул, что благодаря мудрости матерей, через их воспитание и заботу передаются язык, традиции и духовно-нравственные ценности.

«Главам муниципальных образований следует провести мероприятия, приуроченные ко Дню матери, на достойном уровне», – поручил лидер республики.

Он уточнил, что особое внимание будет уделено матерям и женам защитников Отечества, женщинам, которые были удостоены ордена «Родительская доблесть», медали ордена «Родительская слава» и медали «Ана даны – Материнская слава», а также многодетным мамам.

Раис Татарстана подчеркнул важность этого праздника для каждого и пожелал всем матерям здоровья, благополучия и семейного тепла.