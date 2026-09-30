Раис Татарстана поприветствовал участников заседания генпрокуроров СНГ

Раис РТ Рустам Минниханов поприветствовал участников 36-го заседания Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ, которое проходит в Казани.

«Сотрудничество со странами Содружества Независимых Государств является безусловным приоритетом международной деятельности Татарстана, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и странами Содружества», – сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что в последние десятилетия Казань часто выступает диалоговой площадкой для поиска решений по самым актуальным международным проблемам, в том числе на обширном евразийском пространстве.

«Столица Татарстана не раз становилась местом проведения крупных мероприятий. Это прежде всего саммиты глав государств и правительств, содружеств, а также различные министерские встречи, отраслевые конференции, спортивные события. Со многими странами Содружества у республики подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве, реализуются дорожные карты», – подчеркнул Раис РТ.

По его словам, проводится много совместной работы, успешно развивается партнерство на межрегиональном уровне. Важными инструментами поддержки внешних связей стали зарубежные представительства республики в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

Он также напомнил, что в столице Татарстана открыты генеральные консульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Белоруссии.

«Из Казани осуществляются прямые рейсы в большинство крупных городов Центральной Азии и Белоруссии. Мы активно участвуем в работе совместных межправительственных комиссий Российской Федерации со странами ближнего зарубежья. Товарооборот Республики Татарстан со странами СНГ в прошлом году составил порядка 2,6 млрд долларов США», – заявил Рустам Минниханов.

Кроме того, по его словам, в странах СНГ хорошо представлена продукция ведущих промышленных предприятий Татарстана, а в ряде стран реализуются крупные инвестиционные проекты татарстанскими товаропроизводителями.

«С народами стран СНГ нас объединяют глубокие исторические связи и обширная гуманитарная повестка. В Татарстане обучается свыше 20 тысяч иностранных студентов, более половины из них – из стран СНГ», – сказал Раис РТ.

Успешно работает Национально-культурная автономия народов стран СНГ. В свою очередь, на территории содружества проживает порядка 700 тысяч татар.

«Действуют татарские общественные, культурно-просветительские центры, организуются мероприятия, проводится национальный праздник Сабантуй», – подчеркнул он.

Раис РТ выразил уверенность, что дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Татарстана с партнерами из стран СНГ будет способствовать успешному развитию республики, повышению ее конкурентоспособности, укреплению дружбы и сотрудничества между народами.

«Уважаемые коллеги! Убежден, что обмен лучшими правоохранительными и надзорными практиками откроет новые возможности для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных перспективных решений по их преодолению. Надеюсь, результаты сегодняшнего обсуждения придадут дополнительный импульс повышению уровня законности и социальной справедливости», – заявил Раис РТ.