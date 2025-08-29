Раис Татарстана поделился видео-поздравлением от военнослужащих ко Дню республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов получил видео-поздравление с Днем Республики Татарстан от российских военнослужащих. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.
«Спасибо героям, стоящим на страже нашей великой Родины!» – написал Минниханов, выразив благодарность бойцам за службу и преданность.
В видео военнослужащие поздравляют жителей республики с государственным праздником и передают наилучшие пожелания. Лидер Татарстана отметил важность их службы и пожелал здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.
Видео: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова