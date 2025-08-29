news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 19:12

Раис Татарстана поделился видео-поздравлением от военнослужащих ко Дню республики

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил видео-поздравление с Днем Республики Татарстан от российских военнослужащих. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Спасибо героям, стоящим на страже нашей великой Родины!» – написал Минниханов, выразив благодарность бойцам за службу и преданность.

В видео военнослужащие поздравляют жителей республики с государственным праздником и передают наилучшие пожелания. Лидер Татарстана отметил важность их службы и пожелал здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Видео: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #день республики татарстан #30 августа #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025