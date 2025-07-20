Раис Татарстана оценил сельхозработы и развитие агротехнологий

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Аксубаевский район, об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия он осмотрел поля и ознакомился с текущими результатами уборочной кампании. Посевные площади района составляют 78,9 тыс. га, из которых 44,2 тыс. га занимает яровой сев, а 22,5 тыс. га — озимые культуры.

Глава муниципалитета доложил о развитии животноводства: в районе насчитывается 7879 голов крупного рогатого скота, из них 3868 коров. Личных подсобных хозяйств — 9002. В рамках поездки состоялась встреча с местными механизаторами, фермерами, инвесторами и руководителями поселений. Минниханов поблагодарил аграриев за вклад в сельское хозяйство, а также призвал развивать животноводство и наращивать поголовье.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Во время визита также была представлена работа агродронов — беспилотных систем, используемых для опрыскивания и десикации полей. Эти устройства вносят удобрения и средства защиты растений там, где обычная техника не может проехать. Минниханов подчеркнул важность развития инфраструктуры: в 2025 году увеличено финансирование дорог и водоснабжения в сельской местности.

Видео: пресс-служба Раиса РТ