Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

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Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным Посланием к Государственному Совету РТ, объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева – Первого Президента Татарстана и Государственного Советника РТ.

В следующем году Минтимеру Шариповичу исполнится 90 лет.

«Учитывая вклад в становление и развитие Татарстана и в целом в историю республики и всей страны, отдавая дань глубочайшего уважения легендарному руководителю, объявляю 2027 год в Республике Татарстан Годом Минтимера Шаймиева», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что Шаймиев «возглавлял нашу республику в самые сложные годы».

«Благодаря его мудрости и последовательной, сбалансированной политике в Татарстане сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в России. В их числе – ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека», – сказал Раис РТ.