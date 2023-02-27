Завод по утилизации опасных медицинских отходов могут построить в Татарстане

В Татарстане могут построить завод по безопасной утилизации опасных отходов, которые производят медучреждения. Для проработки этого вопроса Раис республики Рустам Минниханов поручил Минзраву РТ рассчитать количество формируемых медучреждениями отходов. Такой проект может обойтись республике в 300 млн рублей и окупиться всего за два года.

Технологию плазмохимической деструкции – полного и безотходного уничтожения опасных видов отходов – презентовал директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин. По его словам, основана технология на молекулярном разрушении сложных химических элементов на обособленные безопасные газы.

Ожгихин отметил, что наибольшая эффективность достигается в переработке тех отходов, которые нельзя повторно применить: медицинские отходы, биологически опасные отходы и отходы нефтехимического комплекса. «Мы готовы также запустить автоматизированную информационную систему, причем, в рамках пилота мы можем сделать это за свой счет», – заявил Ожгихин.

УК «Роснано» уже проводила мониторинг государственных учреждений России по генерируемым отходам. Согласно ее статистике, в республике за год формируется порядка 22 тонн отходов только в государственных медучреждениях. Причем этот показатель вырастет минимум вдвое, если в него включить частные клиники, стоматологии, санатории и прочие учреждения, где формируются отходы, убежден директор компании. При этом медучреждения ведут затраты на внутреннюю обработку – около 122 млн рублей в год.

«Куда сейчас эти отходы идут? На полигоны? И с нас еще деньги за это берут? А на сколько процесс вот этой переработки дорогой?», – спросил докладчика Минниханов.

Ответ Ожгихин рассказал, что на весь проект с учетом земли и коммуникаций требуется порядка 300 млн рублей, которые окупятся при текущих тарифах за два года.

Минниханов поручил сделать расчеты по всем медучреждениям и рассчитать, какая мощность переработки потребуется для них. «Не шарашкиной конторе будем платить, а реально утилизировать» – заключил Минниханов.