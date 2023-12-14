Раис Татарстана: «Наша задача – сохранить жизни как можно большего количества людей»

По словам Артема Хохорина, в этом году в ДТП на дорогах республики погибли 258 человек, что сопоставимо с 331 погибшим в криминальных обстоятельствах

Фото: prav.tatarstan.ru

«258 погибших в ДТП – это впечатляющая цифра»

Министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин начал свой доклад с печальной информации. По его словам, в этом году ситуация с аварийностью на дорогах в России в целом, и в Приволжском федеральном округе в частности, складывается не лучшим образом. Между тем, подчеркнул Хохорин, в Татарстане бороться с аварийностью на дорогах получается.

«У нас в республике благодаря эффективному взаимодействию министерств и ведомств обеспечено положительное воздействие на безопасность дорожного движения. Сохранена динамика снижения смертности, в том числе в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, с участием пешеходов и по вине нетрезвых водителей», – сказал Артем Хохорин.

По его словам, в этом году в ДТП на дорогах республики погибли 258 человек, что сопоставимо с 331 погибшим в криминальных обстоятельствах.

«Это цифра весьма впечатляющая. Обращаюсь в адрес руководителей территориальных органов внутренних дел – в этом есть и ваша недоработка, коллеги. Масштаб профилактических мероприятий не отвечает реальному положению дел. Предлагаю подумать над доработкой республиканского календаря профилактических мероприятий на 2024 год», — сказал Хохорин.

Министр внутренних дел по Татарстану посоветовал уделить больше внимания профилактике выезда на встречную полосу, наезда на пешеходов и езды водителей в состоянии опьянения.

«В этом году было выявлено 13 тысяч пьяных водителей. Цифры говорят сами за себя, проблема никуда не ушла», – сказал он.

Говоря о новой трассе М12, Хохорин отметил, что для участка, который проходит по Татарстану, будет выделен отдельный специальный батальон ДПС из 25 человек.

Рустем Гарипов: «Практически половина от общего числа погибших приходится на столкновения, основной причиной которых является выезд на полосу встречного движения» Фото: prav.tatarstan.ru

За дорогами Татарстана присматривают дроны и аэростаты

О главных причинах ДТП Раису Татарстана доложил Главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов. По его словам, за последние пять лет количество такого вида дорожных аварий, как столкновения и наезды на пешеходов, сократилось на треть.

«Практически половина от общего числа погибших приходится на столкновения, основной причиной которых является выезд на полосу встречного движения. В текущем году в целях снижения аварийности была проведена профилактическая акция "Встречная полоса". Всего в республике было пресечено более 17 тысяч опасных маневров», – сказал Рустем Гарипов.

Госавтоинспекция Татарстана продолжает использовать беспилотные летательные аппараты – аэростаты и дроны. Чаще всего их применяют на дорогах федерального значения.

«С помощью летательного аппарата выявлялись нарушения правил обгона, каждый такой маневр мог закончиться смертельным ДТП. Использование беспилотных летательных аппаратов будет способствовать повышению уровня правосознания водителей. Также на дорогах республики проводится профилактика встречных столкновений с использованием комплексов фото- и видеофиксации. В этом году приобретено и введено в эксплуатацию 70 стационарных комплексов, которые установлены на аварийных участках», – сообщил Рустем Гарипов.

Как способ профилактики борьбы с аварийностью на дорогах, глава ГИБДД Татарстана выделил разметку с шумовым эффектом

«Безусловно, наиболее эффективными мерами являются разделение встречных потоков, что в принципе исключает возможность встречных столкновений, а также применение шумовой разметки и установки знаков. В текущем году осевая разметка с шумовым эффектом применена на 28 участках федеральных и региональных дорог. Как результат, в этом году на данных участках ДТП не произошли», – сказал он.

По словам главного Госавтоинспектора РТ, в республике не до конца решен вопрос с установкой знаков «Обгон запрещен».

«До настоящего времени этот вопрос окончательно не решен. В период с 2020 года установлено 4860 таких знаков на опорной сети региональных дорог. Но в местах, где их по-прежнему нет, продолжают совершаться ДТП. Так, 14 августа на 13-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП водитель Nissan получил серьезные травмы», – сказал он.

Проблема, по словам Рустема Гарипова, заключается в том, что дублирующие знаки на этом участке были установлены только в сентябре, уже после данного ДТП.

«На сегодняшний день, по информации «Главтатдортранс», имеется необходимость в установке еще 900 таких знаков. Считаю целесообразным Министерству транспорта принять необходимые меры для завершения этих работ до 1 июля следующего года», – подытожил он.

Глава ГИБДД Татарстана отметил важность профилактической работы со студентами в университетах, школьниками дома и со СМИ в целом.

Айдар Салимгараев: «Работа по теме освещения безопасности дорожного движения – приоритет для СМИ» Фото: prav.tatarstan.ru

«Работа по теме освещения безопасности дорожного движения – приоритет для СМИ»

Одним из приоритетов для СМИ является освещение тем безопасности дорожного движения, количество опубликованных материалов на эту тему только растет, рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Работа по теме освещения безопасности дорожного движения – приоритет для СМИ. С начала года в СМИ вышло более 34 тысяч материалов на эту тему. Их общий рост, по сравнению с прошлым годом, составил около 3%. Наибольшее освещение получили темы, связанные безопасностью пешеходов и с осуждением нетрезвых водителей, а также новости о деятельности ЮИД и важности использования ремней безопасности», – сказал он.

Также, по его словам, в течение всего года СМИ проводили пресс-конференции и освещали итоги профилактических мероприятий на тему БДД. Помимо этого, выходили материалы из залов суда об оштрафованных нетрезвых водителях.

«В районных СМИ вышло более 900 материалов из залов суда о водителях, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Публикация в СМИ персональных данных нарушителей несет в себе прежде всего воспитательную функцию и этот метод уже показал свою эффективность. Нарушители подвергаются осуждению со стороны родных, близких и знакомых», – сообщил он.

Айдар Салимгараев отметил, что одно из важных направлений работы СМИ в сфере пропаганды безопасности дорожного движения – распространение информации о канале в мессенджере, где граждане сами могут сообщить о нарушителе.

«Благодаря совместной работе в этом году было задержано более 80 пьяных водителей. Формирование неравнодушного, нетерпимого отношения к нарушениям – улучшит ситуацию на дорогах», – дополнил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Рустам Минниханов обозначил приоритетную задачу – сохранить жизни как можно большего количества людей Фото: prav.tatarstan.ru

«Детям нужно рассказывать об основах безопасного поведения на дороге, подавать положительный пример»

Раис РТ Рустам Минниханов подвел итоги заседания Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ и обозначил приоритетную задачу: «Сохранить жизни как можно большего количества людей».

По словам Раиса РТ, в динамике количество дорожно-транспортных происшествий снижается, несмотря на рост количества транспортных средств.

«Если в 2013 году в Татарстане было зафиксировано 5 410 ДТП, в которых погибли 709 человек, ранено было 7 032 человека, то за 11 месяцев 2023 года в республике зафиксировано 3 076 ДТП, погибли 250 человек, ранены 3 674 человека. Это при условии, что увеличилось количество транспортных средств в разы. В целом это результат большой системной работы, проводимой всеми ведомствами», – сказал Рустам Минниханов, отметив эффективность работу Комиссии по безопасности дорожного движения.

Раис Татарстана выделил два направления, по которым необходимо вести работу в части безопасности дорожного движения. Это, по его словам, профилактика выездов на встречную полосу и наездов на пешеходов. Он также поручил и впредь контролировать места на дорогах, где наблюдается наибольшая аварийность, с помощью беспилотников.

«Детям нужно рассказывать об основах безопасного поведения, подавать положительный пример при участии в дорожном движении. Культура водителя и культура пешехода у нас недостаточно развиты. Обращаясь к "Татмедиа", мы должны озвучивать, показывать примеры. Больше трехсот человек в прошлом году у нас погибли на дорогах. Это же люди, которые должны были жить и жить», – сказал он.

Также, по словам, Раиса РТ, необходимо навести порядок в использовании на дорогах самокатов и мотоциклов.