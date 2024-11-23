Раис Татарстана наградил ректора Болгарской исламской академии орденом «Дуслык»

Ректор Болгарской исламской академии (БИА) Фархат Хуснутдинов удостоен ордена «Дуслык», сообщила пресс-служба БИА. Торжественная церемония награждения состоялась 23 ноября, в Доме Правительства РТ.

Почётную награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметив значительный вклад Фархата Хуснутдинова в развитие республики, его многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность.

Орден «Дуслык» присуждается гражданам за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию республики.

Напомним, что 18 ноября Фархату Хуснутдинову исполнилось 60 лет. К юбилею на канале Болгарский исламской академии вышел видеоролик.«На протяжении двух лет своего руководства Фархат Хуснутдинов не только способствовал развитию Академии, но и создал уникальную атмосферу, в которой каждый чувствует себя частью единой команды. Его обширные знания и опыт служат надёжным ориентиром для студентов и преподавателей, а умение слушать и поддерживать стало настоящим даром для всех», — написали под видео.

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-информ», пресс-служба Болгарской исламской академии