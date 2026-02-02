Раис Татарстана исполнил мечту Алены Дрожиной из Лисичанска

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необычное желание Алены Дрожиной из Лисичанска Луганской народной республики исполнил Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Школьница приехала в Казань вместе с мамой и сегодня познакомилась с коллективами Государственного камерного хора Республики Татарстан.

На пороге культурного учреждения гостей встретил заместитель директора ГБКЗ имени Салиха Сайдашева Максим Мулин. «Сейчас мы с тобой пойдем в большой зал, послушаем орган. Потом пойдем в камерный зал на репетицию государственного камерного хора», – сказал он школьнице.

В большом зале органист Фарида Нуруллоева исполнила композицию, а потом пригласила девочку сесть рядом с ней за клавиши и самой попробовать сыграть на музыкальном инструменте.

Потом Алена попала на репетицию Государственного камерного хора РТ. Творческий коллектив дружелюбно встретил маленькую гостью и пригласил ее попробовать свои силы в качестве солистки. Девочка поначалу немного смущалась, но вскоре оценила доброжелательную атмосферу и стала смелее.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вместе с руководителем и дирижером хора Миляушой Таминдаровой маленькая гостья исполнила две песни, «Матушка Земля» и «Катюша», а потом пообщалась с журналистами, поделившись впечатлениями о Казани.

«Мы были в кукольном театре, в кинотеатре, ходили сегодня в зоопарк. Мне больше всего понравилось в зоопарке. Особенно запомнился бегемот», – призналась Алена.

Оказывается, в будущем девочка планирует стать ветеринаром. Первого февраля ей исполнилось девять лет. День рождения в столице Татарстана стал для нее незабываемым. Для школьницы подготовили обширную экскурсионную программу. Вместе с мамой Ириной она осмотрела достопримечательности города, посетила творческие мастер-классы, мастерила татарские национальные украшения, побывала на культурных мероприятиях.

«Моя дочь поет в хоре, очень любит петь. Как-то раз увидела выступление Государственного камерного хора Татарстана по телевизору», – объяснила мама девочки.

Ирина также сообщила, что в восторге от Казани, а в качестве сувенира увезет в Лисичанск куклу в национальном костюме. Коллектив Государственного камерного хора Республики Татарстан подарил Алене целое семейство кукол в национальных нарядах – маму, папу и двух малышей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня дети заняты гаджетами… Музыка, пение в хоре спасет этот мир. Мне кажется, что для каждого ребенка, кто окунается в эмоциональную сферу искусства, и кто сам ее созидает… Человек, который поет, в принципе не может вырасти плохим», – сказала в беседе с журналистами Миляуша Таминдарова.

Напоследок Таминдарова посоветовала Алене не стесняться выступать на сцене, репетировать, чаще улыбаться и пригласила ее в апреле в Казань, чтобы выступить на одной сцене перед зрителями.

Акция «Елка желаний» приурочена к Новому году, она позволяет всем желающим исполнить детские мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Соответствующую традицию в 2018 году заложил Президент России Владимир Путин на Международном форуме добровольцев. За семь лет исполнено свыше 320 тыс. желаний на 2,7 млрд рублей с помощью 88 тыс. неравнодушных людей.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет заветное новогоднее желание. Эти обращения размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026-го. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – отмечал ранее Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.