Раис Татарстана и посол Замбии договорились расширять экономические связи

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Роль Африки в системе мировой экономики и международных отношений продолжает расти. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Замбии в России Шедреком Чингембом Лувита.

«Для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, сотрудничество с которым во всех областях требует более активного развития», — подчеркнул руководитель республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что на сегодня республика практически не взаимодействует с Замбией, несмотря на большое количество возможностей для сотрудничества. Стороны договорились о встрече на уровне министерств промышленности и торговли, на которой определят перспективные направления для взаимодействия.

Посол поблагодарил Рустама Минниханова за редкую возможность посетить Казань и познакомиться с культурой Татарстана. Он отметил, что отношения двух стран имеют исторические корни, и выразил готовность работать над расширением экономических связей между Замбией и республикой.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Россия была первой страной признавшей независимость Замбии и в числе первых восстановила дипломатические отношения с нашей страной», — подчеркнул гость.