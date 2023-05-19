Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Раис Татарстана и первый замминистра сельского хозяйства Ирана обсудили сотрудничество
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем министра сельского хозяйства Исламской Республики Иран Алирезой Пейман-Паком. Встреча прошла на полях KazanForum 2023, передает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия и укрепления деловых и партнерских связей, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства и культуры.
Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Исламской Республикой в рамках российско-иранских отношений, в современных условиях сотрудничество двух стран приобретает особую ценность и актуальность.
У Татарстана как у российского региона налажен хороший диалог как с Тегераном, так и с множеством иранских провинций, сказал Минниханов и напомнил, что в сентябре 2022 года посещал Тегеран, провинции Голестан и Восточный Азербайджан.
По словам Раиса РТ, существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества, республика заинтересована в том, чтобы иранский бизнес рассматривал ее как выгодного и перспективного партнера.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»