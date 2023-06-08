Раис Татарстана и министр просвещения Катара обсудили сотрудничество в IT-сфере

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Катар является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с министром просвещения и высшего образования страны Бусейной Аль-Нуайми, передает пресс-служба руководителя республики.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. Важно сотрудничать в научно-образовательной, культурной и туристической сферах. Убежден, что нам необходимо рассмотреть возможность совместных научных исследований в значимых для наших стран отраслях, в том числе и с участием молодых ученых», — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Отдельно он остановился на проекте Болгарской исламской академии, который позволяет сохранить культурные традиции ислама и формировать бережное отношение к исламскому образованию и науке.

«Для развития наших взаимоотношений в области образования предлагаю организовать обмен школьными, студенческими, преподавательскими делегациями», — сказал Раис РТ.

Министр поблагодарила за теплый прием и возможность обменяться опытом с коллегами в рамках Международного форума министров образования «Формируя будущее».

«Благодарю за радушие и гостеприимство, возможность обменятся опытом, развивать сотрудничество. Некоторые наши студенты учатся в Ваших вузах», — сказала она.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Участники встречи обсудили необходимость развивать сотрудничество в IT-сфере.