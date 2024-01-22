Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Раис Татарстана и эмир Катара обсудили укрепление экономических связей
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Ваша страна – важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока, – отметил Раис РТ. – На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений».
Эмир Катара подтвердил заинтересованность его страны в том, чтобы укрепить экономические связи с российскими регионами, в частности, с нашей республикой.
Минниханов отдельно подчеркнул расширение сотрудничества в рамках работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Гость заверил, что направит на KazanForum делегацию, и высказал интерес в развитии сотрудничества в сфере девелопмента.
Также Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за приглашение принять участие команде из Катара в масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»