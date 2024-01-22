Раис Татарстана и эмир Катара обсудили укрепление экономических связей

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ваша страна – важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока, – отметил Раис РТ. – На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений».

Эмир Катара подтвердил заинтересованность его страны в том, чтобы укрепить экономические связи с российскими регионами, в частности, с нашей республикой.

Минниханов отдельно подчеркнул расширение сотрудничества в рамках работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Гость заверил, что направит на KazanForum делегацию, и высказал интерес в развитии сотрудничества в сфере девелопмента.

Также Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за приглашение принять участие команде из Катара в масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего».