Раис РТ: Все творчество Джалиля пропитано любовью к Родине и готовностью ее защищать
Все творчество поэта Мусы Джалиля пропитано любовью к Родине и готовностью ее защищать. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX.
Лидер республики напомнил, что сегодня отмечается 120 лет со Дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося сына татарского народа, воина и поэта.
«Чтим память нашего великого соотечественника!» – отметил он.
Минниханов подчеркнул, что Джалиль до последних минут жизни оставался верен стране и народу. Любовь к родной земле и мужество Джалиля нашли отражение в его произведениях, ставших символом несгибаемой воли и патриотизма.
