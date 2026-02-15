Раис РТ: Все творчество Джалиля пропитано любовью к Родине и готовностью ее защищать

Все творчество поэта Мусы Джалиля пропитано любовью к Родине и готовностью ее защищать. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX.

Лидер республики напомнил, что сегодня отмечается 120 лет со Дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося сына татарского народа, воина и поэта.

«Чтим память нашего великого соотечественника!» – отметил он.

Минниханов подчеркнул, что Джалиль до последних минут жизни оставался верен стране и народу. Любовь к родной земле и мужество Джалиля нашли отражение в его произведениях, ставших символом несгибаемой воли и патриотизма.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov