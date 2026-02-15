news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 февраля 2026 09:09

Раис РТ: Все творчество Джалиля пропитано любовью к Родине и готовностью ее защищать

Читайте нас в
Телеграм

Все творчество поэта Мусы Джалиля пропитано любовью к Родине и готовностью ее защищать. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в MAX.

Лидер республики напомнил, что сегодня отмечается 120 лет со Дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося сына татарского народа, воина и поэта.

«Чтим память нашего великого соотечественника!» – отметил он.

Минниханов подчеркнул, что Джалиль до последних минут жизни оставался верен стране и народу. Любовь к родной земле и мужество Джалиля нашли отражение в его произведениях, ставших символом несгибаемой воли и патриотизма.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов #Муса Джалиль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

14 февраля 2026
«Можно всю жизнь не подозревать о нем»: насколько страшен порок сердца и как его выявить

«Можно всю жизнь не подозревать о нем»: насколько страшен порок сердца и как его выявить

14 февраля 2026