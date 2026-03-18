Раис РТ в рамках рабочей поездки в Китай посетил Хэфэй

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай. В городе Хэфэй он посетил компанию iFlytek, специализирующуюся на искусственном интеллекте, распознавании и синтезе речи, голосовых помощниках, а также виртуальной реальности и облачных вычислениях, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустаму Минниханову презентовали наушник с функцией синхронного перевода. Устройство поддерживает 80 языков. Также глава республики ознакомился с системой проверки учебных материалов – ему продемонстрировали анализ теста школьника, основанный на ранее загруженных данных.





Кроме того, представители компании рассказали о виртуальных помощниках для водителей, медицинских голосовых сервисах, системах автоматизации колл-центров, автоматической транскрипции деловых переговоров и умных видеоконференциях.

По итогам визита Рустам Минниханов поручил профильному министерству сформировать рабочую группу по отраслям для посещения компании с целью обмена опытом и внедрения передовых технологий.





Ключевым акционером компании является China Mobile – крупнейший в мире оператор мобильной связи с абонентской базой около миллиарда человек. Среди популярных продуктов компании – онлайн-переводчики с технологией распознавания голоса.



