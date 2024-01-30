Раис РТ: В районах, где слабо развито животноводство, сокращается население

В районах Татарстана, где слабо развито животноводство, наблюдается сокращение населения. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода республики.

«Животноводства нет, значит — работы нет. Работы нет, значит — люди уезжают. Отсюда потери специалистов, которых вернуть обратно будет очень сложно. Ферму закрыли, потом закроется школа, магазин. И всё — через пять лет деревни не будет», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан остается регионом с высокими объемами производства молока. Так, в прошлом году его было произведено около 2,2 млн тонн.

Самые большие показатели у Кукморского, Балтасинского, Сабинского, Атнинского районов — от 300 до 460 тонн молока в сутки, отметил Раис РТ.

«Есть и другие районы, которые активно в этом направлении работают, например, Мензелинский. За четыре года инвесторы смогли нарастить здесь производство молока в восемь раз», — добавил он.

При этом, по словам Минниханова, есть районы, где ситуация только ухудшается. Так, Новошешминский район потерял более 10 тыс. голов коров, Спасский — половину поголовья, Черемшанский — 20%, а Камско-Устьинский сократил стадо на 8 тыс. голов.

«В этих районах за последние годы не реализовано ни одного инвестпроекта по животноводству», — констатировал руководитель республики.

Он попросил глав этих муниципалитетов проработать пути решения этой проблемы. По мнению Раиса РТ, если фермы не работают, то надо искать инициативных людей, индивидуальных предпринимателей, которые смогут заставить их функционировать.