Садыков: Раис РТ в послании Госсовету высоко оценил обновление молодежной инфраструктуры

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Во время послания к Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов затронул реализацию крупных проектов по обновлению молодежной инфраструктуры в республике и высоко оценил эту работу. Подробнее об этих программах «Татар-информу» рассказал глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

В 2023 году после капитального ремонта планируется открытие 10 молодежных центров в 10 районах и городах республики. В этом году в 6 молодежных центрах проходит капитальный ремонт, причем 4 из них уже открыли свои двери в обновленном формате. Важно подчеркнуть, что в 2023 году новый молодежный центр появится в Тюлячинском районе, где до этого не было молодежных пространств.

Министр напомнил, что инфраструктура для молодежи развивается в том числе благодаря федеральной программе «Регион для молодых» национального проекта «Образование».Татарстан стал одним из регионов-победителей, получив в 2023 году субсидию из федерального бюджета в объеме свыше 130 млн рублей на проведение капитального ремонта молодежного центра «Вертолет» в Казани и молодежного центра Альметьевска. Также реализуются мероприятия, направленные на развитие сети медиацентров и образовательных программ для специалистов учреждений молодежной политики, на усиление психолого-педагогической и патриотической работы с подростками и молодежью.

В этом и следующем году Татарстан также получит субсидию из федерального бюджета в размере 188,5 млн рублей на проведение капитального ремонта республиканского молодежного центра на базе ДК Химиков в Казани и реализацию системных мероприятий для молодежи и повышение компетенций сотрудников в этой отрасли.

На капитальный ремонт 5 подростковых клубов в этом году выделено более 128 млн рублей. В обновленных зданиях появляются медиа-, арт-пространства, музыкальные студии, кулинарные, швейные мастерские, спортивные залы со своей душевой и раздевалками, театральные залы, музыкальные студии и многое другое.

В том числе подростковые клубы появляются и в районах, где не было молодежной инфраструктуры. «Программа капитального ремонта и укрепления материальной базы подростковых клубов реализуется благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан с 2015 года. За данный период уже отремонтирован 171 клуб, в том числе 3 обновленных клуба открылись в этом году», - отметил он.

На сегодняшний день в Татарстане функционируют 227 молодежных (подростковых) клубов в 30 городах и районах. Молодежь может выбрать занятие по душе и заниматься здесь совершенно бесплатно. Впервые подростковые клубы появляются в Нурлатском и Алькеевском районах.

Ринат Садыков подчеркнул, что молодежные объекты появляются и в поселках. Это еще раз доказывает, что создаются равные возможности для молодежи вне зависимости от места проживания. Например, в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района до этого времени не было таких объектов. Здание 1962 года постройки было отремонтировано под подростковый клуб.

В этом году капитальный ремонт проходит и в 13 детских оздоровительных лагерях Татарстана. Уже открылся лагерь «Добрый» в Высокогорском районе – первый добровольческий лагерь в России; «Чулпан» в Атнинском районе, который сможет принимать 128 детей в смену. При этом вместе с ремонтом старых объектов в действующих лагерях строятся и новые корпуса.

«Заявка Республики Татарстан стала победителем в 2023 году в федеральном отборе, который проводило Минпросвещения России, на создание быстровозводимых конструкций отдыха детей и их оздоровления. Благодаря этому уже в текущем году появятся два новых корпуса в лагере „Чайка“ Тетюшского района», — заявил Ринат Садыков.

Программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям» реализуется с 2019 года благодаря поддержке руководства республики. В рамках программы отремонтировано, реконструировано и построено 29 детских оздоровительных лагерей на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Важным инструментом в предупреждении негативного социального поведения в молодежной среде является организация адресной психологической помощи и психокоррекционной работы. Для этих целей созданы и активно развиваются Центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи.

В 2022 году впервые реализована программа капитального ремонта центров психолого-педагогической помощи. Работы проведены в 15 объектах из 5 муниципальных образований Республики Татарстан. Обновление обошлось в 304,9 млн рублей. В программу 2023 года включено проведение капитального ремонта 10 центров в 4 муниципальных образованиях Республики Татарстан — открытия запланированы осенью этого года. Отметим, что ежегодно работой психологов охвачено более 150 тыс. подростков и молодежи.