Раис РТ в Москве, национализм по-толстовски и ЛГБТ* по следам АУЕ**: обзор событий недели

Раис Татарстана посетил бизнес-парк «Гринвуд»

Фото: rais.tatarstan.ru

За китайцами и врачами: состоялась рабочая поездка Рустама Минниханова в столицу страны

Поездка, как обычно, оказалась очень насыщенной и разноплановой. Раис Татарстана посетил бизнес-парк «Гринвуд», созданный в 2010 году с участием китайского капитала, и встретился с представителями китайских деловых кругов. Бизнес-парк включает в себя гостиницу, конгресс-центр, отделения банков, переговорные и многое другое. На его территории работают 12 тыс. cотрудников, на площадке представлены штаб-квартиры и офисы более 300 различных компаний, среди которых 170 китайских.

Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможность открытия филиала бизнес-парка на территории Татарстана. Это предложение вписывается во всю ту же общую стратегию интенсификации татарстанско-китайского сотрудничества, которую мы наблюдаем последнее время. Прошедший в сентябре в Казани форум «РОСТКИ» показал обоюдную заинтересованность Татарстана и КНР в углублении кооперации по самым разным направлениям. Татарстан сегодня сотрудничает с китайскими партнерами в самых разных сферах – от АПК и производства бытовой техники до энергетики, автопрома и информационных технологий. Один из ведущих производителей бытовой техники Haier построил в Татарстане уже пять заводов. В Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, а в Казани - Генеральное консульство Китая. Такая симметричная организация взаимосвязей Татарстана и КНР работает на рост контактов как в деловой, так и в общественной сфере.

Рустам Минниханов посетил на столичной территории Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Фото: rais.tatarstan.ru

Помимо китайских деловых оазисов Рустам Минниханов посетил на столичной территории Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Это очень крупный медицинский центр, включающий в себя 25 институтов и совмещающих образовательные программы и научные исследования. Со студентами занимаются более 2 тыс. преподавателей, 85% из которых имеют ученую степень. Обучение проводится на базе 120 кафедр. В вузе обучаются 197 студентов из Татарстана.

Раис РТ встретился с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами университета. В ходе переговоров Рустам Минниханов подчеркивал привлекательность Татарстана для продолжения медицинской карьеры, говорил о развитии медицинской инфраструктуры в республике, о возможностях трудоустройства молодых специалистов-медиков, а также о различных мерах поддержки, в том числе по решению жилищного вопроса. Сегодня в Татарстане ощущается дефицит врачей, оцениваемый цифрой в 1,3 тыс. специалистов. В республике многое делается для привлечения врачей из других регионов России. В частности, предоставляется служебное или арендное жилье, компенсируются расходы на аренду и услуги ЖКХ, выдаются земельные участки для строительства дома. Кроме того, предусмотрены единовременная выплата на хозяйственное обустройство и ежемесячная надбавка к зарплате.

Но чтобы медики приезжали в Татарстан, мало объявить о льготах, необходимо лично объезжать крупные центры подготовки, разговаривать, убеждать потенциальных кандидатов для медицинской системы нашей республики. Отрадно видеть, что этим рекрутингом занимается даже руководитель Татарстана. Это значит, что проблема дефицита медицинских кадров решается.

Вспышка пещерного национализма: депутат Петр Толстой предложил называть татар русскими

Депутат Госдумы Петр Толстой в прямом эфире у Ольги Скабеевой и Евгения Попова на канале «Россия 1» разразился странным высказыванием: «Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы начинали вдруг говорить "россияне". Мы сами виноваты в том, что появился такой термин "россияне". Когда Ельцину нужно было какое-то слово, чтобы не обидеть татар, услужливый Бурбулис предложил ему из словаря Даля вот это слово "россияне"».

По мнению Петра Толстого, все народы России: татар, чеченцев, аварцев, башкир, тувинцев, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев и далее по списку – следует называть только как «русские» Фото: duma.gov.ru

По мнению Петра Толстого, все народы России: татар, чеченцев, аварцев, башкир, тувинцев, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев и далее по списку – следует называть только как «русские». И не иначе. А термин «россияне» выкинуть на свалку.

Как говорится – «приехали!». Народам в России, оказывается, отказано в праве называться россиянами. Простите, но наша страна называется «Российская Федерация», а не «Русская Федерация», и это зафиксировано Конституцией России. И слово «россияне» не Бурбулис с Ельциным придумали, это производное от слова «Россия». Этому слову сотни лет. Это наша история, это то, что нас объединяет. Это наша скрепа – дружба, единство и равноправие всех народов, населяющих нашу страну.

Высказывание такого видного депутата Госдумы РФ, а Толстой у нас заместитель председателя нижней палаты парламента, тянет ни много ни мало на разжигание межнациональной розни. Если важный государственный человек публично набрасывается на то, из чего (и из кого), собственно, и состоит Россия, то таким действиям должна быть дана самая суровая оценка. Невзирая на лица.

Петру Толстому кажется, что проект национального строительства, построенный вокруг такой единой общности народов России, как «россияне», провалился. На самом деле нет, просто у Петра Олеговича вылезло наружу нутро «пещерного националиста», считающего одну национальность выше других существующих в стране.

Может быть, ему послушать нашего Президента?

«Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: “Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин”. Всех невозможно перечислить», – эмоционально заявил Владимир Путин в марте 2022 года.

Вот как можно мыслить, вот как можно считать себя не только русским! Вот как должен говорить настоящий россиянин!

В Казани прошел 16-й форум «Деловые партнеры Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И бизнес, и народ: состоялся форум «Деловые партнеры Татарстана»

Важное событие недели – в Казани прошел 16-й форум «Деловые партнеры Татарстана». В чем его цель? Собрать татарских предпринимателей в Казани, познакомить друг с другом и поднять уровень взаимодействия власти и бизнеса на новый уровень. В Казань в эти дни съехались предприниматели со всех концов России и ближнего зарубежья. Среди гостей были представители Узбекистана и Кыргызстана, а также бизнесмены из Крыма, Омска, Кургана, Самары, Астрахани, Тюмени и других городов и областей.

За 16 лет существования формат, содержание и методы форума постоянно совершенствовались. Помимо деловой составляющей здесь ярко наличествует и национальная компонента. Чем и отличается это мероприятие от банальной бизнес-тусовки. В работе форума принял активное участие Рустам Минниханов, который не уставал подчеркивать эту национальную специфику:

«Татарин — это не только человек, который может говорить на татарском. По духу вы все одинаковы. Мы готовы оказать всякое содействие, чтобы оказать помощь в изучении языка. Наши дети должны знать родной язык. Все остальное заложено у татар генами: любовь к родителям, любовь к труду, любовь к своей религии. Это очень важно и это нужно поддерживать».

Деньги деньгами, они действительно очень важны, но все равно очень здорово, когда удается совместить в одном мероприятии не только деловые коммуникации, но и заложить очередной камень в фундамент большого татарского мира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не путать с ГКЧП: пленарное заседание VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству

Еще одно важное деловое событие недели – пленарное заседание VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП), которое прошло в Казани. В заседании принимали участие не только представители нашей республики, но и все крупные федеральные игроки по ГЧП-соглашениям.

Для Татарстана тема ГЧП не нова, республика активно работает в этом направлении и достигла в нем весьма значительных результатов. На сегодняшний день в регионе действуют 126 проектов государственно-частного партнерства на общую сумму 113 млрд рублей. Благодаря ГЧП в Татарстане за 2023 год появились три новые школы в Казани, Набережных Челнах и Арском районе, инвестиции в которые составили 7,8 млрд рублей. Кроме того, продолжается строительство футбольных манежей. Два из них, в Челнах и Альметьевске, уже сданы, еще два планируется построить в Казани и Зеленодольске.

Так что проведение такого крупного федерального мероприятия у нас – это еще и дань успехам Татарстана. Можно вспомнить, что пару лет назад РТ занимала 67-ю строчку в рейтинге регионов России по применению механизма ГЧП, а сейчас находится на 4-м месте. И в республике напряженно работают, чтобы еще больше увеличить объемы по ГЧП-проектам. К сожалению, высокая ключевая ставка в 15%, установленная Центральным банком России, сегодня здорово тормозит новые инвестиционные проекты, в том числе и с применением механизма ГЧП. Для нивелирования подобных рисков в Татарстане планируют развивать офсетные контракты – когда инвестор открывает производство, а государство гарантирует, что будет покупать эту продукцию. При этом срок такого договора может достигать 10 лет.

Пленарное заседание завершилось подписанием пяти соглашений о сотрудничестве в рамках развития механизма ГЧП Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пленарное заседание завершилось подписанием пяти соглашений о сотрудничестве в рамках развития механизма ГЧП. В их числе меморандум о намерениях между министерством спорта РТ, АИР и АО «Мой спорт» на общую сумму 40 млн рублей, а также меморандум о намерениях по реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры между республиканским Минспорта и ООО «Аква-регион».

Такие результативные форумы и интересные инициативы со стороны нашей республики позволяют надеяться на еще более высокие места в рейтинге регионов России по применению механизма ГЧП.

Новые экстремисты: в России начали бороться с организациями геев и лесбиянок

Неоднозначное и резонансное событие недели – Верховный Cуд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России.

Это решение – логичное продолжение государственной политики по защите граждан, как взрослых, так и детей, от вредоносного контента. Решение о признании движения ЛГБТ экстремистским не отразится на жизни простых людей любой ориентации. Запрещаются не люди определенной ориентации, а организация, которая использует повестку для деструктивной деятельности в виде парадов, пропаганды, распространения символов, методичек, литературы, а также ведения экономической деятельности..

Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России Фото: ru.freepik.com

Вот только с самой вредоносной организацией пока ничего не ясно. Все дело в том, что «движение ЛГБТ» – это фантом. Как юридически оформленное объединение – с лидерами, централизованным управлением, иерархией, уставом, печатями – оно не существует. Такого движения нет, есть совокупность действий самых различных организаций, компаний и частных лиц, предпринятых в разное время и по разным поводам. Неясно, какое из них и при каких обстоятельствах будет принято именно за «движение ЛГБТ». Отсутствие ясности в формулировках Верховного суда делает законодательство открытым для злоупотреблений. И насколько репрессивной окажется правоприменительная практика в отношении лиц, нарушающих закон, покажет время.

Примерно таким же решением в 2020 году запретили АУЕ-движение, тоже без лидеров и четкой организации. Но отсутствие формальной структуры не помешало возбудить десятки уголовных дел в отношении лиц, поддерживающих это движение. В то же время уголовная субкультура и этика никуда не исчезли.

Еще раз – преследуется именно движение. Речи о введении цензуры или о вмешательстве государства в личную жизнь граждан не идет. Решение Верховного суда необходимо для соблюдения запрета на агрессивную ЛГБТ-пропаганду, рекламирование ЛГБТ-движения и вовлечение в него новых членов.

С одной стороны, все правильно – на территории России не должна работать политическая структура радикального толка, задача которой не в каком-то взаимодействии с ориентацией людей, а в побуждении к принятию определенных стандартов, признанных у нас экстремистскими. В иске по отношению к ЛГБТ-сообществу упоминалось, что в России это движение представляют такие объединения, как «Российская ЛГБТ-сеть», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», «Московский комьюнити-центр ЛГБТ», «Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге», и еще девять организаций. Предположительно, все представленные сообщества финансируются западными странами, в том числе США, Великобританией и Швецией. Так что вероятность закрытия после решения Верховного суда этих организаций и уголовного преследования их членов и руководителей весьма высока. Специфические клубы и бары подвергнутся полному закрытию в случае, если будет выявлена их связь с запрещенными организациями.

С другой стороны, отсутствие четкого определения «движения ЛГБТ» может породить неопределенность в вопросах отнесения того или иного человека к этому движению. Ведь принадлежность можно обозначать различными символами. Отсюда, запретам подвергнутся основные символы ЛГБТ-сообщества: радуга без голубого цвета, тематические нашивки, значки на одежде и многое другое, что может идентифицировать человека соответствующим образом, – все это станет основанием для обращения в правоохранительные органы. А такая вольная трактовка открывает широкое поле для злоупотреблений.

Так что юридическая неопределенность продолжает оставаться.

* Организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории РФ

** Организация признана экстремистской в России