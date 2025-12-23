news_header_top
Общество 23 декабря 2025 14:29

Раис РТ: Татарстан – один из регионов России с наименьшим уровнем бедности

Главная задача в работе руководства Татарстана – повышение качества жизни жителей республики. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«Мы один из регионов России, где бедность наименьшая. Регион с повышенной инвестиционной привлекательностью. У нас мощный промышленный потенциал, очень хорошие научно-образовательные центры», – отметил Минниханов.

Он добавил, что в республике сохраняются вопросы по демографии, показатели по которой находятся сейчас в минусе. «Считаю, что это большой наш недостаток, который есть в целом по стране», – отметил Раис РТ.

Он также выделил серьезную проблему с трудовыми ресурсами, с которой пока не получается справляться своими силами. Здесь Минниханову видится два варианта решения: привлекать людей со стороны или, наиболее перспективный, роботизация и автоматизация производств.

«Наш опыт работы с Китаем показывает, что в этом направлении очень большой резерв», – заключил Минниханов.

#Рустам Минниханов #Пресс-конференция
