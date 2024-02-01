Раис РТ: Снегопад показал, что нужны техническое перевооружение и подготовка специалистов

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Обильные снегопады этой зимой показали необходимость технического перевооружения и подготовки специалистов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Оказалось, что мы не совсем подготовлены к расчистке дорог от обильного снега. Снегопад показал, что надо полностью пересмотреть содержание дорог, технологические решения. Министерству нужно определить, как будем решать этот вопрос. Хотя 20-30 лет назад такие снегопады были систематическими», – сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что усилить работу необходимо не только на трассах, но и на дорогах в населенных пунктах.

«В городах, населенных пунктах столкнулись с серьезной проблемой. Очень много жалоб, недовольства, и это правильно. Оправдываться здесь нельзя, это наша задача и обязанность. Надеяться на то, что такое было только в этом году, не стоит», – отметил он.

Раис РТ добавил, что и снегозадержанием на дорогах «занимаемся плохо, хотя было поручение». «Год показал, что вопрос надо взять в работу. Этот путь мы всегда проходили, но рассчитывать на авось не стоит», – продолжил он.

По словам руководителя республики, на трассах должны быть созданы площадки, чтобы при необходимости водители могли на них остановиться. Кроме того, там должен быть организован соответствующий сервис.