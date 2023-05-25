Раис Татарстана: Самое слабое место у нас — износ коммунальной инфраструктуры

В сфере топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в Татарстане слабое место – износ инфраструктуры. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на заседании Кабинета Министров РТ.

«Самое слабое место у нас — износ инфраструктуры. Но есть республиканские и федеральные программы. Эту задачу необходимо решать шаг за шагом, исходя из степени остроты и износа», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что в отопительный период 2022-2023 годов организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства отработали неплохо, серьезных проблем и нерешаемых задач не было. «Аварии были, но мы знаем слабые места», — заметил он.

Раис РТ добавил, что инвестпрограммы организаций должны быть сформированы под решение реальных задач, которые важны для Татарстана. Исполнение инвестпрограмм по итогам года должно быть отдельно рассмотрено Правительством РТ, продолжил он.

Кроме того, по словам Минниханова, чтобы вся система надежно работала, должна быть и платежная дисциплина.

«Это касается всех структур. Тяжело, сложно — никаких вопросов. В магазине даже буханку хлеба не дадут, если деньги не принесешь. А это тоже, как буханка хлеба — вода, тепло, газ. За них надо платить. Мы знаем случаи, когда, условно говорю, три месяца не заплатил — все, в нормальный режим войти невозможно. Поэтому эту систему надо жестко держать», — отметил он.

В целом, по словам руководителя республики, министерства, организации, ведомства работают достаточно надежно. «Чтобы сохранить эту надежность, вопросы, которые возникают, нужно быстро решать», — резюмироваться он.

К началу отопительного периода в прошлом году было подготовлено 3 114 котельных, 17 665 многоквартирных домов и 7 748 объектов социально-культурной сферы. Прошедший отопительный период в целом прошел в штатном и контролируемом режиме, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Продолжительность отопительного периода составила 247 дней, или 2/3 календарного года. Стартовал он 8 сентября и завершился 12 мая этого года.

«Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах за этот отопительный период составил 6 млн 590 тыс. 766 гКал, что на 282 тыс. меньше, чем за прошлый отопительный период», — сообщил министр.

По его словам, все внештатные ситуации в минувшем отопительном периоде, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки. Из 3 160 аварий больше всего произошло в сфере водоснабжения. В сфере теплоснабжения — 237 аварий, или 7,5% от общего числа.