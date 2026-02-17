Раис РТ Рустам Минниханов пригласил Фила Эспозито в Казань

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В пресс-службе Раиса РТ Рустама Минниханова отреагировали на недавнее заявление двукратного обладателя Кубка Стэнли Фила Эспозито о желании вновь посетить с визитом Казань.

«Нам лестно, что Казань оставила такие теплые впечатления, и, как отметил Рустам Нургалиевич, в республике всегда рады господину Эспозито», - сказали ТАСС в пресс-службе Раиса РТ.

Накануне Фил Эспозито в интервью ТАСС поделился воспоминаниями о приезде в Россию и в Татарстан в 2015 году. Легенда НХЛ рассказал об участии в товарищеском матче вместе с главой республики Рустамом Миннихановым.

«А еще я хочу вернуться Казань, в Татарстан, где я встречался с Рустамом Миннихановым, главой республики. И даже давал ему советы в ходе любительского хоккейного матча, главный из которых – быть поближе к воротам. Причем в этот момент я не знал, что советую вышедшему на лед главе Татарстана», – сказал Эспозито в беседе государственному информационному агентству России.

Также в пресс-службе Раиса РТ отметили, что в Казани надолго запомнили первый визит Фила Эспозито.

«Особенно эта поездка запомнилась воспитанникам казанской хоккейной школы, для которой по обращению Рустама Минниханова выдающийся спортсмен провел мастер-класс», - добавили в пресс-службе.