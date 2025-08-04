Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов вечером 4 августа прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В международном аэропорту города Туркменбаши его встретили министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин, а также другие высокопоставленные лица из правительства принимающей страны, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Ожидается, что 5 августа в Конгресс-центре «Аваза» города Туркменбаши Минниханов поучаствует в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Раис РТ входит в состав российской делегации, которую возглавляет зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Также Минниханов встретится с руководством Туркменистана и пообщается с участниками форума.