Рустам Минниханов на коллегии судей: «Экстремизму в Татарстане места нет»

В Советском суде Казани сегодня прошла традиционная итоговая конференция судей Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

«Дел рассмотрели меньше, но это скорее погрешность»

В Советском суде Казани сегодня прошла традиционная итоговая конференция судей Татарстана при участии Раиса Рустама Минниханова. Говорили о загруженности судов, количестве расследуемых дел и статьях, которые чаще всего рассматривают в республиканских судах.

По словам исполняющего обязанности Председателя Верховного суда Татарстана Эдуарда Каминского, за прошлый год суды рассмотрели более миллиона дел – это меньше, чем в 2022 году, на 1,5%. Но эта разница, скорее, погрешность, отметил Эдуард Каминский. Поубавилось и административных дел – их количество сократилось на 25% из-за продления моратория на проверки бизнеса.

«За прошлый год на 15% меньше дел было возвращено прокурору для устранения недостатков – всего 206 дел. Положительная динамика уменьшения числа дел, возвращенных прокурору, прослеживается уже третий год», – сказал Эдуард Каминский.

За прошлый год в Татарстане осудили более 13 тысяч человек, из них реальные сроки получили меньше трети – порядка 3,5 тысячи.

«Количество оправданных и лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены, превышает 4 тысячи человек и составляет 22 процента от общего числа лиц, представших перед судом. Также хотел бы отметить, что около 4,5 тысячи дел рассмотрены в особом порядке – это на 9,5 процента меньше, чем в 2022 году», – сказал исполняющий обязанности Председателя Верховного суда Татарстана.

Среднестатистический портрет подсудимого не меняется на протяжении многих лет: в основном преступления совершают люди без постоянного источника дохода, на втором месте – экс-осужденные, на третьем – те, кто пошел на преступление, будучи пьяным.

Эдуард Каминский: «Положительная динамика уменьшения числа дел, возвращенных прокурору, прослеживается уже третий год» Фото: rais.tatarstan.ru

«Осужденных за экстремизм стало больше в три раза»

По словам главы Верховного суда Татарстана, в республике по-прежнему растет число осужденных за взятки.

«Количество дел за дачу взятки увеличилось на 45%, а за получение взятки – на 20% процентов. Вместе с этим впервые за последние три года число осужденных за изнасилование снизилось на 16%, а количество осужденных за хулиганство – на 60%. На 109% увеличилось количество дел за коммерческий подкуп, на 62% – за преступления в сфере экономики и на 42% – за мелкое хищение», – дополнил Эдуард Каминский.

Одним из самых настораживающих моментов стала статистика по количеству осужденных за экстремизм. За год количество таких преступлений выросло на 183%. Нулевой показатель по преступлениям, связанным с терроризмом, в этом году поднялся до единицы, фактически вырос на 100%.

«На особом контроле мы держим динамику рассмотрения дел об административных правонарушениях при проведении публичных мероприятий и о правонарушениях экстремистской направленности. Если в прошлом году мы зафиксировали снижение количества дел о нарушении правил проведения шествий, митингов, демонстраций в 5,5 раза, то в этом году мы можем говорить о продолжении этой тенденции: количество таких дел в 2023 году сократилось более чем в шесть раз», – сказал Эдуард Каминский.

Меньше в два раза стало и дел о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

«В то же время сохраняется и тревожная тенденция к росту дел о правонарушениях экстремистской направленности. Если в предыдущем периоде количество этих дел увеличилось на 35 процентов, то в 2023 году их стало больше еще на 23 процента. В сочетании с ранее озвученными показателями статистики по уголовным делам это обстоятельство вызывает еще большую настороженность. Административному наказанию в прошедшем году было подвергнуто почти 119 тысяч человек, из них 70 тысяч – штрафу, более 34 тысяч – аресту. Лишены права на управление транспортным средством более 10 тысяч нарушителей», – сообщил он.

«Количество дел за дачу взятки увеличилось на 45%, а за получение взятки – на 20%» Фото: © «Татар-информ»

«В страну прибывают мигранты, не желающие соблюдать наши законы»

Выросло количество дел об административных правонарушениях в области обеспечения режима пребывания мигрантов в России – поднял тяжелую тему Эдуард Каминский. По его словам, в 2023 году их стало больше практически в 2 раза.

«Это может быть обусловлено как увеличением количества прибывших в Российскую Федерацию иностранных граждан, потребностью государства в дополнительных материальных и человеческих ресурсах, так и более пренебрежительным отношением к соблюдению норм законодательства РФ. Еще в 2017 году Президент России Владимир Путин говорил о необходимости создания цивилизованной, прозрачной среды, предназначенной для проживания и работы в России. Указал на необходимость соблюдения иностранцами российских законов, уважения ими традиций и культуры нашей страны», – подметил Эдуард Каминский.

Сделав отсылку к словам главы государства, исполняющий обязанности Председателя Верховного суда Татарстана напомнил, что уважение к законам государства и соответствующее законопослушное поведение – основное условие пребывания в любой стране мира.

«Наша судебная практика всегда шла по пути защиты прав лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, их частной и семейной жизни от необоснованного вмешательства со стороны государства. Однако наряду с добросовестными работниками в страну прибывают мигранты, не желающие соблюдать наши законы и вести законопослушный образ жизни. В 2023 году суды республики к административной ответственности привлекли более пяти тысяч человек, не являющихся гражданами РФ, – это на 27,5 процента больше, чем в 2022 году», – сообщил он.

Увеличение числа мигрантов, привлеченных к ответственности, Эдуард Каминский связал с повышенным вниманием к этой категории лиц со стороны правоохранительных органов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Увеличение числа мигрантов, привлеченных к ответственности, Эдуард Каминский связал с повышенным вниманием к этой категории лиц со стороны правоохранительных органов. В то же время он обратил внимание на то, что, несмотря на большой общественный резонанс вокруг мигрантов, нельзя относиться к ним предвзято.

«В этом случае рост выявляемости правонарушений следует оценивать как положительный момент, способствующий профилактике криминализации этих слоев населения. При повышенном внимании общественности и прессы любое правонарушение, совершенное иностранцем, приобретает более широкий резонанс, и в этом вопросе так же важно не допустить предвзятости, сохранять объективность и не оценивать национальный фактор как самодостаточный. Мы должны создать такую миграционную ситуацию, которая способствует поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе», – сказал он.

Эдуард Каминский заявил, что у страны нет цели выдворить как можно больше мигрантов, но нужно создать условия для декриминализации этого слоя населения.

«Иностранная рабочая сила является важной частью трудовых ресурсов и экономики в целом. Осознавая это, органы государственной власти разрабатывают меры для социализации и декриминализации трудовых мигрантов путем создания специальных служб, формирования благоприятной социальной среды в сотрудничестве с национальными диаспорами. Роль судебной системы в этих, как и во всех других правоотношениях, – обеспечить баланс частных и публичных интересов, неотвратимость и справедливость наказания, уважение к закону», – подытожил исполняющий обязанности Председателя Верховного суда Татарстана.

Рустам Минниханов: «Прекращение деятельности подобных организаций, изоляция от общества их активистов – важный элемент обеспечения стабильности в стране» Фото: rais.tatarstan.ru

«Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозы безопасности нашему государству»

В своем выступлении Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил особую роль судов в работе по противодействию экстремизму, терроризму и организованной преступности.

«Прекращение деятельности подобных организаций, изоляция от общества их активистов – важный элемент обеспечения стабильности в стране. Большое значение имеет пресечение негативного влияния иностранных граждан, пропагандирующих темы экстремизма. Особую опасность для общества представляет деятельность организованных преступных формирований. Демонстрация неотвратимости наказания для их участников – существенный фактор для искоренения подобных проявлений в будущем», – сказал глава республики.

По его словам, конфликтные ситуации с мигрантами нельзя оставлять без внимания. Пренебрежением законом России с их стороны являются в первую очередь нарушение режима пребывания на территории страны и совершение административных правонарушений.

«При отсутствии контроля это может перерасти в криминальные формы. Государственным органам необходимо объединить усилия по предотвращению таких нарушений. Лояльность не должна граничить с безнаказанностью. Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозы безопасности нашему государству. В этом вопросе важна профилактическая функция суда», – отметил Рустам Минниханов.

Раис указал на то, что в этом году в Татарстане пройдет много важных общественно-политических и международных событий и необходимо обеспечить правопорядок и общественную безопасность при их проведении.

«Уже в марте состоятся выборы Президента России, а в сентябре – выборы депутатов в Госсовет Татарстана. Ничего не должно ставить под сомнение доверие наших граждан к институту выборов. Сейчас Татарстан принимает гостей “Игр будущего”, а в июне состоятся спортивные игры стран BRICS. В октябре пройдет встреча глав государств BRICS. Наша общая задача – обеспечить правопорядок и общественную безопасность при проведении этих мероприятий», – сказал Рустам Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана остановился на вопросе оказания услуг судами совместно с МФЦ.

«В настоящее время для обращения граждан в суд используются многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг. Призываю активнее развивать это направление. Создание условий для доступности правосудия – наш приоритет. Управлению Судебного департамента республики следует наладить эффективное взаимодействие с МФЦ для обеспечения реализации права граждан на судебную защиту», – добавил Рустам Минниханов.