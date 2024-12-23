Раис РТ рассказал, что вызывало у него беспокойство в преддверии саммита БРИКС

При организации международных крупных мероприятий, как саммит БРИКС, мелочей быть не может. Об этом на пресс-конференции заявил Раис РТ Рустам Минниханов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«В принципе, самый главный вопрос в этом мероприятии — мелочей там нет. Аэропорт, дорога, реклама, гостеприимство, рестораны, объекты культуры, медицина. А все направления, они очень важны», – сказал Раис РТ.

В аэропорту был построен новый перрон, чтобы принять большое количество самолетов. Он занял 18 гектаров. И это было, по словам Минниханова, «самое узкое место».

Он добавил, что возведение нового перрона было непростой задачей, но в конечном итоге с ней справились.

Также Раис отметил, что руководство прекрасно осознавало ответственность за обеспечение безопасности на саммите.

«Второе, конечно, это очень серьезная система безопасности. Все это координировалось с федеральными службами безопасности. <…> Мы же находимся в состоянии войны с коллективным Западом. Они находятся, мы с ними не воюем, они с нами пытаются воевать», – сказал он.