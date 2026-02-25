Раис РТ провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

фото: пресс-служба Раиса РТ

В Доме Правительства Республики Татарстан под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Участие в работе принял Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участникам представили ряд проектов, перспективных для нефтехимической, нефтегазовой, энергетической отраслей и машиностроения.

Проректор КФУ Данис Нургалиев рассказал о возможностях использования природного водорода, приведя обзор современного состояния изученности этого ископаемого. Он отметил, что многие страны активно инвестируют в поиск и разведку его залежей, включая естественные зоны генерации и искусственную генерацию белого водорода в недрах. Природный водород включается в национальные стратегии декарбонизации, хотя во многих государствах ещё отсутствует его отдельный статус как ресурса.

В России природный водород уже отнесён к полезным ископаемым. Темой занимается «Газпром», формируется программа РАН с участием КФУ. Нургалиев сообщил, что сейчас ведутся исследования источников водорода на территории Татарстана.

Рустам Минниханов назвал тему водорода перспективной и поручил «Татнефтехиминвест-холдингу» совместно с КФУ продолжить работу в этом направлении.

Главный научный сотрудник Объединённого института высоких температур РАН Олег Попель представил проект экологически чистых тепловых электростанций и энерготехнологических комплексов на основе высокоэффективного термодинамического цикла. Основная задача — снижение вредных выбросов и повышение эффективности топлива за счёт комбинированной выработки тепла и электроэнергии. Докладчик предложил рассмотреть сотрудничество с научными и производственными предприятиями Татарстана.

Рустам Минниханов отметил высокий потенциал проекта и предложил представить его на форуме «Энергопром», который пройдёт в Казани 1–3 апреля.

Генеральный директор ООО «Амбрелла Силикон» Евгений Бондаренко доложил о развитии производства компонентов для жидких силиконовых резин с полным циклом. Материалы критически важны для медицины, автомобилестроения и электроники, но доля импорта превышает 90%. Предприятие запустило тестовое производство в «Химграде», выпуская силиконовые резины, полимеры, катализаторы, масла и компаунды. В планах — расширение объёмов и номенклатуры.

Раис РТ поручил направить на предприятие представителей заводов для изучения продукции и предложил разместить производство на площадке «КЗСК-Силикон».

Директор ООО «Литас Рентген» Игорь Савенков представил разработки в области рентгенографии для неразрушающего контроля в нефтегазовой отрасли. Предприятие создало аппарат «Батыр», не уступающий лучшим мировым аналогам. Ранее в стране такие устройства не производились. На ключевое техническое решение получен патент.

Рустам Минниханов пообещал содействие в продвижении продукции в регионы и за рубеж, а также предложил проработать взаимодействие с Ростехнадзором.

Генеральный директор ООО «Спэкулюм» Владимир Тезев рассказал о развитии производства автомобильных зеркал заднего вида. Предприятие работает по замкнутому циклу: от проектирования до серийного выпуска. Освоено более 100 наименований для отечественных и иностранных автомобилей, поставки идут по России и в Беларусь. Компания сотрудничает с «Тонаром», «Ростсельмашем», ведётся работа с заводами «Урал» и «КАМАЗ».

Рустам Минниханов подчеркнул важность поддержки производителей автокомпонентов и рекомендовал проработать сотрудничество с «Автовазом».