Раис РТ провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Очередное заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» состоялось в Доме Правительства Республики Татарстан. Мероприятие прошло под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе заседания были представлены проекты в сфере энергетики, ИТ и строительства.

Генеральный директор «Лиотеха» (Санкт-Петербург) Валерий Ярмощук рассказал о деятельности компании. В рамках презентации были представлены решения в области накопителей энергии, включая контейнерные и мобильные установки, автономные гибридные энергоустановки, источники бесперебойного питания, батарейные модули и специализированные аккумуляторы.

Сегодня разработки компании применяются в энергетике, промышленности, транспорте, на объектах связи и в центрах обработки данных, а также используются для интеграции с возобновляемыми источниками энергии и резервного энергоснабжения.

Ярмощук предложил развивать совместные проекты с Татарстаном, в том числе в сфере общественного электротранспорта, связи, а также в сотрудничестве с индустриальными и технологическими парками республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поручил проработать перспективные направления взаимодействия с компанией. Обращаясь к генеральному директору «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину и министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко, он отметил необходимость ознакомления татарстанских предприятий с представленными технологиями.

«Решения в области систем накопления энергии очень важны, особенно при возникновении внештатных ситуаций», – подчеркнул Раис РТ.

Также на заседании Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого совместно со «Стратегическим партнерством» представили технологию металлической 3D-печати методом WAAM – электродугового выращивания. Руководитель лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ Олег Панченко пояснил, что технология основана на послойном формировании изделий по цифровой модели.

По его словам, решение позволяет ускорить производство, повысить эффективность, улучшить качество продукции, а также заменить зарубежные компоненты отечественными аналогами. Технология применяется для изготовления крупногабаритных и сложных деталей, сварных соединений и градиентных структур, снижая себестоимость и зависимость от импорта.

«У нас часто возникают вопросы во восстановлению или созданию сложных изделий для нашей промышленности. Поэтому озвученная вами тема сегодня очень актуальна. Будем сотрудничать. Курировать это направление будет Министерство промышленности и торговли РТ», – заявил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О цифровых решениях в строительстве рассказал генеральный директор и основатель «Тангла» (Екатеринбург) Андрей Белькевич. Компания развивает платформу, объединяющую данные проектной документации, расчеты объемов и сметную информацию с автоматическим выявлением отклонений.

Система позволяет сократить сроки подготовки расчетов с нескольких недель до одного дня, повысить точность оценки затрат и выявлять ошибки на ранних этапах. Решение применяется в капитальном строительстве, включая нефтехимические объекты, а также в ремонтных работах. Компания уже реализовала проект с «Газпромом» и сотрудничает с татарстанскими предприятиями и ОЭЗ «Алабуга».

Раис РТ отметил перспективность технологии для топливно-энергетического комплекса. «Большие проекты реализуют “Татэнерго”, “Сетевая компания”, ”Сибур”. Для всех, кто занимается энергетикой эта тема очень интересна», – сказал он.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина представила направления продвижения нефтегазохимии на международных площадках. В 2026 году профильная тематика будет включена в программы международных форумов «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» и бизнес-форума TIME.

В рамках КазаньФорума запланирована сессия о нефтегазохимии России и стран ОИС с участием представителей органов власти и отраслевых компаний. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству с Китаем и Индией, а также развитию международного диалога.

«КазаньФорум является серьезной международной площадкой, уже в четвертый раз форум пройдет на федеральном уровне. Кроме того, мы тесно работаем с Китаем, Индией, странами Персидского залива. Нужно выстраивать отношения с партнерами, искать новые рынки. И наши международные форумы, конечно, способствуют данной работе», – добавил Раис РТ.