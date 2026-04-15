Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению XV Форума технических университетов России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Открывая заседание, Рустам Минниханов напомнил, что регулярные взаимные визиты лидеров России и Китая – наглядное подтверждение особого характера российско-китайских отношений, которые выстраиваются на основе взаимоуважения.

«Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами является развитие образовательных и научно-технологических связей», – сказал Минниханов. Он также напомнил, что общепризнан и выдающийся технологический рывок экономики КНР.

Раис Татарстана отметил, что республика всегда уделяет пристальное внимание развитию связей с КНР, научно-образовательные учреждения Татарстана совместно с китайскими коллегами реализуют многие проекты по прорывным направлениям.

В Татарстане обучается более 2 тыс. студентов из КНР, в прошлом году в Татарстане прошел восьмой форум Ассоциации вузов «Волга – Янцзы».

«Безусловно, научный потенциал сотрудничества наших университетов реализован далеко не в полной мере. Перекрестные Годы образования в наших странах дают уникальную возможность дальнейшего наращивания партнерства и перехода наших отношений на принципиально новый уровень», – сказал Рустам Минниханов.

Далее в ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы подготовки и проведения XV юбилейного Форума Ассоциации технических университетов России и Китая. Форум приурочен к 15-летию со дня основания Ассоциации.

С докладом выступил почетный сопредседатель АТУРК, ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана Анатолий Александров.

Он напомнил, что форум Ассоциации технических университетов России и Китая включен в План мероприятий перекрестных Годов образования России и КНР в 2026-2027 гг. Кроме того, Александров отметил, что сегодня растет популярность обмена студентами и преподавателями, организации летних школ и других совместных мероприятий.

Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК) была учреждена в 2011 году для объединения усилий ведущих технических университетов РФ и КНР в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества двух стран. АТУРК была создана на базе Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Николая Баумана.