Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии открытия первого в стране завода малеинового ангидрида. Он сам рассказал об этом на своих страницах в социальных сетях.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

«Сегодня в Турции открыли первый в стране завод малеинового ангидрида. Этот проект стал возможным благодаря крепким отношениям лидеров наших стран (Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – прим. Т-и)», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

«Особая гордость за то, что в его (проекта – прим. Т-и) реализации приняли участие технологи и инженеры из Татарстана», – подчеркнул он.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Рустам Минниханов также назвал новый завод символом дружбы России и Турции («Әлеге халыкара сәнәгать проекты – Россия һәм Төркия дуслыгы символы»).