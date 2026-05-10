Раис РТ принял участие в открытии многофункционального центра в селе Анатыш

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Рыбно-Слободский район принял участие в открытии многофункционального центра на 100 мест в селе Анатыш. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В новом здании разместились сельский дом культуры, библиотека, Совет и Исполнительный комитет Анатышского сельского поселения.

«Многофункциональный центр – важнейший элемент социальной инфраструктуры сельского поселения. Это очаг общественной жизни и комфортная среда для реализации программ местного самоуправления», – подчеркнул Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Раис республики напомнил, что программа строительства сельских многофункциональных центров была инициирована в 2011 году. За это время в Татарстане построили 359 новых центров и капитально отремонтировали 375 сельских домов культуры.

Рустам Минниханов также поблагодарил строителей за качественное и своевременное выполнение работ.

Кроме того, в селе Анатыш Раис Татарстана возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.