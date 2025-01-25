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Общество 25 января 2025 09:15

Раис РТ поздравил татарстанских студентов с праздником

Раис РТ поздравил татарстанских студентов с праздником
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил студентов Татарстана с праздником. Поздравительный видеоролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

«С праздником, дорогие студенты! Дерзайте, учитесь, творите! Успешной учебы, ярких событий, мудрых наставников и верных друзей», – написал Минниханов.

В РФ 25 января отмечается День российского студенчества, который также именуют Татьяниным днем. Дата приурочена к подписанию императрицей Елизаветой Петровной указа об основании Московского университета в январе 1755 года.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан #день студента
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