Раис РТ поздравил с юбилеем сотрудников СК: Вы - гарант законности и правопорядка

Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казанской Ратуше Рустам Минниханов поздравил сотрудников Следственного комитета с 15‑летием со дня образования ведомства.

«За эти годы ведомство показало себя надежным гарантом законности и правопорядка, заняв достойное место среди других силовых ведомств. Результаты, которых мы добились, подтверждают актуальность создания Следственного комитета и его востребованность. Благодаря эффективному взаимодействию с другими правоохранительными органами республики раскрыто и расследовано множество преступлений, в том числе резонансных, имевших важное социальное значение. Ваша работа способствует повышению общественного доверия не только к следственным органам, но и ко всей правоохранительной системе страны», – сказал он.

Раис Татарстана отметил, что ведомство не стоит на месте: созданы подразделения, специализирующиеся на расследовании отдельных видов преступлений, внедряются и используются новейшие технологии.

«Удается успешно противостоять новым угрозам, включая различные схемы киберпреступности. Кроме того, в Следственном управлении проводится активная воспитательная и патриотическая работа с молодежью. В четырех городах республики создано 10 кадетских классов общей численностью более 200 учащихся. Сегодня в СК по Республике Татарстан трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу. Особые слова признательности хочу адресовать ветеранам следствия, которые не только заложили мощный фундамент современного следствия, но и продолжают активно участвовать в воспитании молодой смены», – добавил Рустам Минниханов.

Отдельно он поблагодарил сотрудников республиканского СУ СКР за верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость.

Закон о СК России вернул модель развития следственных органов к идее Петра I, который в 1713 году учредил первые независимые следственные органы – майорские следственные канцелярии. На это в начале своей речи обратил внимание руководитель Следственного управления СК РФ по РТ Валерий Липский.

«С первых же дней образования наши приоритеты остаются неизменными – противодействие коррупции, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступлений прошлых лет, защита интересов несовершеннолетних и других социально незащищенных слоев населения, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, защита гарантированных Конституцией РФ прав и законных интересов граждан», – сказал он.

По его словам, проведена колоссальная работа по совершенствованию деятельности ведомства. В следственную практику внедрены передовые методики, новейшая криминалистическая и специальная техника, цифровые технологии для поиска и закрепления доказательств по уголовным делам.

«Создан ряд специализированных следственных отделов, занимающихся расследованием отдельных видов преступлений. Переходя к деятельности нашего следственного управления, хочу отметить, что по итогам первого десятилетия со дня его образования Следственное управление по Республике Татарстан признано лучшим в России. Залог успеха – самоотверженность, профессионализм каждого сотрудника, высокая личная ответственность при исполнении служебного долга», – дополнил глава республиканского ведомства.

После этого отличившихся сотрудников ведомства и отдельные подразделения наградили медалями, кубками и благодарностями.