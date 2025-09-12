Раис РТ поздравил редакцию журнала «Эхо веков» со 100-летием со дня выхода первого номера

В ИТ-парке на улице Петербургской прошло торжественное мероприятие к 100-летию со дня выхода первого номера журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков». Свои поздравления редакции журнала, его авторам, а также сотрудникам Государственной архивной службы Татарстана передал Раис республики Рустам Минниханов.

«За свою долгую историю журнал заслужил звание авторитетного источника объективной и достоверной информации, а также удобной платформы для обмена идеями и научными гипотезами, публичного обсуждения результатов исследовательской деятельности. Публикуемые на его страницах научно-исследовательские и аналитические материалы базируются на архивных документах, [они] не только придают импульс развитию научного познания, но и помогают формировать наше общее понимание ключевых исторических факторов», – отметил в поздравлении лидер республики.

«Каждый номер журнала дает возможность сообществу историков осуществлять тщательный и всесторонний анализ событий минувших дел, совершенствовать историографию нашей республики и его многонационального народа. Желаю всем вам новых профессиональных успехов и научных достижений, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!» – зачитала поздравительное письмо от Раиса председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В 2011 году журнал был удостоен Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, считается значимым научно-документальным изданием республики.

Мероприятие также приурочено к 85-летию со дня рождения доктора исторических наук Дамира Шарафутдинова. Будучи начальником Государственной архивной службы Татарстана, он был одним из инициаторов возрождения журнала в 1995 году.